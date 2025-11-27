Auxilian miles familias con donaciones en El Bronx y Alto Manhattan

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Miles de familias de escasos recursos económicos en El Bronx y el Alto Manhattan fueron auxiliadas con donaciones de pavos y diferentes alimentos por la administración del Hospital Lincoln, cuya directora es la dominicana Cristina Contreras, y por el empresario quisqueyano Roberto Rojas, para que celebren la tradicional cena del Día de Acción de Gracias este jueves.

Por su parte, Contreras manifestó el verdadero espíritu del Día de Acción de Gracias y el personal del Hospital se siente honrado por servir a la comunidad, proporcionando pavos a nuestros pacientes, sus familias y a nuestro personal para ayudar a que sus vacaciones sean más brillantes.

Este esfuerzo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores, socios y líderes comunitarios. Gracias por estar con nosotros para apoyar a las familias locales.

A la comunidad a la que NYC Health + Hospitals/Lincoln se enorgullece de servir todos los días, gracias por confiar en nosotros con su atención, enfatizó Contreras.

Mientras, el empresario y líder comunitario Rojas expresó que la base de taxi Kennedy que dirige, ubicada en el Alto Manhattan, anualmente transporte decenas de miles de pasajeros y a varios miles de ellos se le entregó su pavo y cajas con comida cruda para que celebren este jueves el Día de Acción de Gracias.

Recordó que es una fiesta nacional celebrada oficialmente en Estados Unidos, que se ha convertido en tradición desde 1621 entre los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la tribu Wampanoag para celebrar una buena cosecha, y eso es lo que queremos que el ciudadano en Estados Unidos celebre una buena cena-fiesta, sostuvo Rojas.