La BBC se disculpa con Trump por su edición engañosa, pero afirma que no hay fundamento para una demanda por difamación

LONDRES (AP) — La BBC pidió disculpas el jueves al presidente estadounidense Donald Trump por una edición engañosa de su discurso del 6 de enero de 2021, pero afirmó que no estaba de acuerdo en que hubiera fundamento para una demanda por difamación.

La BBC informó que su presidente, Samir Shah, envió una carta personal a la Casa Blanca expresando sus disculpas, en nombre de la corporación, por la edición del discurso que Trump pronunció antes de que algunos de sus seguidores irrumpieran en el Capitolio. Añadió que no hay planes para retransmitir el documental que unió fragmentos del discurso pronunciados con casi una hora de diferencia.

“Aceptamos que nuestra edición creó involuntariamente la impresión de que estábamos mostrando una sola sección continua del discurso, en lugar de extractos de diferentes puntos del mismo, y que esto dio la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta”, escribió la BBC en una retractación.

El abogado de Trump envió una carta a la BBC exigiendo una disculpa y amenazó con presentar una demanda por mil millones de dólares.

La polémica se desató a raíz de un episodio de la serie de actualidad insignia de la BBC, “Panorama”, titulado “¿Trump: una segunda oportunidad?”, emitido días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

La productora externa que realizó la película unió tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y a “luchar como demonios”.

Entre las partes eliminadas había una sección donde Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

El director general Tim Davie, junto con la jefa de noticias Deborah Turness, dimitieron el domingo, afirmando que el escándalo estaba perjudicando a la BBC y que “como director ejecutivo de BBC News and Current Affairs, la responsabilidad recae sobre mí”.