Bernie Moreno propone prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos: qué implica su proyecto

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia y naturalizado estadounidense, presentó un proyecto de ley que busca eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos, lo que obligaría a millones de personas a renunciar a su nacionalidad extranjera o a la estadounidense.

La iniciativa, denominada Exclusive Citizenship Act of 2025, establece que quienes posean doble nacionalidad deberán decidir en un plazo de un año cuál conservar. En caso de optar por mantener la ciudadanía extranjera, deberán notificar al Departamento de Estado su renuncia a la estadounidense.

Argumentos de Moreno

Moreno, senador por Ohio, explicó que su propuesta busca evitar “dobles lealtades”. “Uno de los mayores honores de mi vida fue convertirme en ciudadano estadounidense a los 18 años. Ser ciudadano de este país es un privilegio y debe ser todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”, afirmó en un comunicado.

En entrevistas, el legislador insistió: “Es muy simple: o eres ciudadano estadounidense o eres ciudadano de otro país. No puedes tener alianzas duales”.

Alcance de la propuesta

Aplicaría tanto a personas nacidas en EE. UU. como a inmigrantes naturalizados.

Prohibiría mantener simultáneamente una nacionalidad estadounidense y otra extranjera.

Establece un plazo de 12 meses para que los ciudadanos con doble nacionalidad renuncien a una de ellas.

Reacciones

La propuesta ha generado un intenso debate en Washington. Analistas advierten que podría abrir un choque legal sin precedentes, ya que millones de estadounidenses poseen doble nacionalidad por nacimiento o naturalización. Organizaciones de migrantes consideran que la medida es discriminatoria y afectaría vínculos familiares y culturales.