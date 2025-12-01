Bodega convertida en escena de horror en El Bronx

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dos personas resultaron heridas de balas este fin de semana en el interior de una bodega ubicada en el 851 de la avenida Melrose, casi con la calle 160, en el sector de Concourse Village, en El Bronx, área donde residen cientos de familias dominicanas.

Presuntamente, las víctimas que se encuentran graves en el Hospital, son dominicanos, un joven de 22 años y una mujer de 25. Luego de cometer el hecho el pistolero huyó.

La policía informó que se desconocen los motivos del ataque, y los detectives no creen que el pistolero atacara deliberadamente a las dos víctimas. Este hecho ocurrió a eso de las 11:00 de la noche el Día de Acción de Gracias.

La institución del orden dijo que el sospechoso entró al establecimiento comercial usando gafas de sol, un pañuelo negro, una sudadera con capucha negra, una chaqueta negra, jeans negros, zapatillas negras y guantes quirúrgicos azules, captado en cámara de seguridad. Las autoridades despacharon una foto.

La uniformada solicita a cualquier persona que tenga información del caso llamar a Crime Stoppers al 800-577-8477 o al 888-577-4782. También en www.crimestoppers.nypdonline.org o en X @NYPDTips. Todas las llamadas y mensajes se mantienen confidenciales.