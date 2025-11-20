Bodegueros NYC celebrarán su tradicional Gala este sábado

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que preside Radhamés Rodríguez, celebrará su tradicional «Gala» el próximo sábado en los salones de «Marina del Rey», ubicado en el 1 de Marina Dr. en El Bronx, desde las 6:00 a 12:00 p.m.

Será la «Sexta Gala», dedicada a destacar el sacrificio, dedicación y servicio de los miles de bodegueros(as) que trabajan día a día por sus comunidades.

UBA representa a bodegueros y pequeños comerciantes en todo Estados Unidos, defendiendo sus derechos y promoviendo iniciativas para el bienestar de sus negocios y de las comunidades a las que sirven.

El empresario Rodríguez expresó que UBA está compuesta por más de 14 mil miembros y otorgará dos reconocimientos especiales, tanto a un bodeguero y una bodeguera cuya trayectoria ejemplar representa los valores de unidad, resiliencia y espíritu comunitario que distinguen a nuestra familia trabajadora.

Ambos serán homenajeados con un abrazo fraternal que simboliza la hermandad que caracterizó siempre a este sector.

«Cada una de nuestras bodegas cuenta una historia de esfuerzo y compromiso, porque encarnan lo mejor para nuestras comunidades», expresó Rodríguez.

La noche contará con la presencia de oficiales electos, líderes comunitarios y representantes de diversas organizaciones, quienes acompañarán a los bodegueros y reafirmarán su compromiso de seguir trabajando juntos por la seguridad, estabilidad económica y el fortalecimiento del comercio local.

Habrá un bufete, bebidas alcohólicas y gaseosas variadas. Será amenizada por el merenguero Toño Rosario y el DJ Aneudy. Para más información: Rosa Ayala al 929-300-3180. E-mail = unitebodega.uba@gmailcom