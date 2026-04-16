Calor en EE. UU.: Las temperaturas más altas registradas en los últimos años y qué medidas tomar

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El inicio de la primavera en Estados Unidos se ha transformado en un episodio de calor extremo que afecta a millones de personas, especialmente en ciudades con gran presencia latina como Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Houston, Las Vegas, Chicago y el área de Nueva York. Lo que normalmente sería un clima templado se ha convertido en jornadas que se sienten como pleno verano, obligando a ajustar rutinas, buscar sombra y limitar actividades al aire libre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta ola de calor podría romper más de 200 récords de temperatura en apenas unos días, algo inusual para el mes de abril. El fenómeno está impulsado por una fuerte cresta de alta presión, conocida como “cúpula de calor”, que atrapa el aire caliente y evita que se disperse.

Los expertos advierten que las temperaturas extremas representan un riesgo para los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En regiones como el suroeste, se esperan valores de hasta 44.4 °C (112 °F), mientras que en las llanuras centrales se superarán los 30 °C (90 °F). Ciudades como Flagstaff podrían registrar más de diez días consecutivos rompiendo récords mensuales.

Regiones más afectadas

• Oeste y suroeste del país, incluyendo California, Arizona y Nevada.

• Gran Cuenca central y llanuras del sur.

• Valle del Mississippi.

Impacto en comunidades latinas

El calor extremo afecta directamente a trabajadores de construcción, jardinería, agricultura, delivery y limpieza, quienes suelen estar expuestos al sol durante largas jornadas. En barrios hispanos, las familias buscan estrategias para protegerse, desde cambiar horarios de trabajo hasta organizar actividades comunitarias en espacios con sombra.

Medidas de prevención recomendadas

• Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

• Usar ropa ligera y de colores claros.

• Ajustar horarios de trabajo y actividades físicas para evitar las horas más calurosas.

• Revisar el estado de niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables.

• Buscar refugio en espacios con aire acondicionado o ventilación adecuada.