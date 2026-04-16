Peatones
Este es el cambio en la norma para conducir en NYC
Los choferes que no tengan paciencia recibirán un ticket de multa. No se informó el monto.
Nueva York. Lo que antes era una norma o un derecho del conductor en esta ciudad, ha cambiado. Ahora, hay una nueva regla al circular por las diferentes vías de la Gran Manzana, que consiste en no tocar la bocina a los peatones para apresurarlos a cruzar la calle o el paso de cebra.
Los choferes que no tengan paciencia recibirán un ticket de multa. No se informó el monto.
Los conductores y ciclistas deben permitir que los peatones crucen completamente la calle, de una acera a la otra, sin importar la dirección en la que se desplacen.
El cambio en la normativa entró en vigor recientemente, con el objetivo de proteger a los peatones en las intersecciones que no cuentan con semáforos ni señales de alto.
Cuando no haya semáforos o señales de control peatonal, o cuando estos no estén funcionando, cualquier conductor de vehículo o bicicleta debe detenerse por completo ante un peatón que cruce el paso.
En una ciudad con millones de habitantes, coches, motocicletas y bicicletas, los cruces se convierten en puntos de alto riesgo. La señal de paso peatonal cumple funciones clave:
Previene accidentes al obligar a los conductores a reducir la velocidad. Protege a los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Da confianza a quienes caminan: los peatones saben que cuentan con un espacio pensado para ellos. Favorece la movilidad sostenible al hacer que caminar sea más seguro y atractivo.