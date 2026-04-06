Centro Cultural Deportivo Dominicano en NYC celebra su 60.º aniversario

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Centro Cultural Deportivo Dominicano (CCDD), fundado el 23 de marzo de 1966 (21,900 días), celebró su 60.º aniversario la semana pasada, con la asistencia de diferentes personalidades de la comunidad dominicana, junto a su membresía.

Al inicio del acto, se realizó un desfile de las banderas dominicana y de Estados Unidos, para dar paso a la entonación de los himnos nacionales de ambas naciones.

El salón principal estuvo abarrotado por la "familia cedeísta", que se reunió para festejar seis décadas de progreso, avances y fortalecimiento institucional.

Al pronunciar el discurso central, el presidente del CCDD, Edward de León, afirmó: “Esta es una noche histórica; las instituciones son como los árboles, su altura depende siempre de la profundidad de sus raíces”.

“Hoy no solo festejamos una fecha en el calendario; celebramos seis décadas de ser el corazón del país fuera de nuestras fronteras geográficas”.

Al rememorar los orígenes, De León recordó que, aunque la incorporación formal en Albany data de 1966, la esencia del club se remonta a 1962, en este vecindario de Washington Heights, en el Alto Manhattan.

Hago un llamado a mantenernos unidos para preservar esta institución que tanta gloria ha dado a nuestra sociedad, a través del deporte, la cultura, la solidaridad y el buen vivir”.

Asimismo, agradeció a los socios e invitados especiales que han apoyado la trayectoria de la entidad, la más antigua de la comunidad dominicana en NYC.

“70 años de historia nos imponen la sagrada responsabilidad de renovarnos”. “Nuestra meta es que las próximas generaciones sientan a este Centro tan suyo como lo sintieron nuestros fundadores”, concluyó De León.

Durante el evento, el vicepresidente de la entidad, Radhamés López, en representación del congresista Adriano Espaillat, entregó proclamas de reconocimiento a la directiva, destacando la labor pionera del club en el exterior.

Entre ellos, a los expresidentes Floralda Vega, Milagros Vásquez, José Montán, Pablo Ureña, José Mendoza, Eufemio Hidalgo, Ramón Pichardo, Kerlin Pichardo, Carlos Leerdam, Pedro Nieves, Daniel Martínez.

Asimismo, a los directivos: Cecilia Peña, Mercedes Castillo, Georgina Frías, Ana Julia Suárez, Carmen Rodríguez, Ana Vásquez, Miriam Abreu, Mayra Peña, Deysi Leerdam, María Disla, Minerva Khoury y Pura Marte, entre otros.

Hubo brindis gratuitos de diferentes bebidas alcohólicas, sodas y un variado bufé.