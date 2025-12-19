Ciudades EE.UU. donde caería más nieve durante invierno 2025-2026

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El invierno 2025-2026 promete ser uno de los más fríos y nevados de los últimos años para millones de estadounidenses, entre ellos más de dos millones de dominicanos residentes en Estados Unidos.

Según el pronóstico de AccuWeather, compañía estadounidense líder en servicios meteorológicos que proporciona pronósticos, alertas y datos del tiempo para cualquier lugar del mundo, reconocida por su precisión y cobertura global, diversas regiones del país experimentarán condiciones meteorológicas extremas que requerirán preparación anticipada.

Puede ser un invierno intenso y tormentoso para algunas zonas del país. Bufalo-NY se coronará como la ciudad más nevada del país, con un pronóstico de 90 a 100 pulgadas (2,28 a 2,54 m) de nieve, cerca de su promedio histórico, precisa AccuWeather.

Luego Minneapolis, Minnesota, espera entre 48 y 55 pulgadas (1,22 a 1,40 m) de nieve. Asimismo, Bismarck en Dakota del Norte con acumulaciones de 45 a 50 pulgadas (1,14 a 1,27 m). En Salt Lake City, Utah, se pronostican entre 44 a 48 pulgadas (1,12 a 1,22 m).

En Áreas cercanas a Denver, Colorado, entre 42 a 48 pulgadas (1,07 a 1,22 m). En Boston, Massachusetts, se recibirá entre 36 y 40 pulgadas (91 cm a 1,02 m). En Spokane, Washington entre 35 a 40 pulgadas (89 cm a 1,02 m). En Chicago, Illinois, entre 32 a 38 pulgadas (81 a 97 cm). Y en Pittsburgh, Pennsylvania, entre 27 y 31 pulgadas.

En NYC se verá entre 17 y 21 pulgadas (43 a 53 cm), cantidades superiores al invierno anterior. El aire ártico se establecerá de manera persistente sobre el centro y este del país, generando condiciones gélidas prolongadas.

Ante este pronóstico, las autoridades y expertos meteorológicos recomiendan a los residentes de las zonas afectadas prepararse con anticipación. Es fundamental revisar los sistemas de calefacción, asegurar un adecuado aislamiento en los hogares y contar con provisiones básicas como abrigos de calidad, palas para nieve y raspadores para vehículos.

Los conductores deben considerar equipar sus automóviles con neumáticos de invierno y kits de emergencia. Asimismo, planificar el presupuesto familiar considerando el probable aumento en las facturas de energía resultará crucial para sobrellevar la temporada sin contratiempos financieros.

Este invierno 2025-2026 promete ser memorable para millones de estadounidenses, marcando una temporada que pondrá a prueba la resistencia de comunidades enteras ante el poder de la naturaleza invernal. Pero no todo el país experimentará el mismo rigor invernal.

El invierno meteorológico comenzó el 1 de diciembre, mientras que el astronómico iniciará este domingo 21 de diciembre con el solsticio de invierno.