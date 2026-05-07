Condenan la acción de policías y militares contra el equipo de TV Canal 69

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos residentes en el Alto Manhattan, quienes afirman ser asiduos televidentes del “Canal 69 La Tora TV” en la República Dominicana, condenan la acción de militares y policías al desmantelar la tarima que tenía dicha estación el pasado domingo, mientras transmitía las incidencias de la marcha contra la minería en Sabaneta, San Juan de la Maguana, donde los comunitarios exigían “No oro, sí agua”.

Asimismo, el personal recibió amenazas cuando agentes del Ejército y la Policía intervinieron en la actividad, provocando momentos de tensión, destruyendo parte del montaje del evento, y advirtiendo al equipo de prensa que podrían ser apresados si continuaban trabajando, como lo denunciara la directora, Claudia Pérez (La Tora).

Pérez afirmó que, a pesar de tener permiso para instalarse, un alto mando militar ordenó destruir la carpa, el pódium y otros materiales de transmisión. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido.

La comunicadora Priena Almonte calificó el hecho como una acción represiva y una violación a la libertad de prensa, responsabilizando a la policía de actuar agresivamente. El hecho generó fuertes críticas en redes sociales sobre el accionar de las autoridades en la zona.

“Los quisqueyanos sostienen que el Artículo 49 de la Constitución de la RD garantiza el derecho a informar y la libertad de expresión”.

“Prohíbe la censura previa, permitiendo buscar, recibir y difundir información libremente por cualquier medio”. “Además, toda persona tiene derecho a expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones, sin censura previa”, precisan.

El hecho generó preocupación entre sectores sociales y defensores de la libertad de expresión, quienes consideran que este tipo de acciones afectan el derecho de los medios a informar sobre temas de interés público.

La marcha contra la empresa GoldQuest se tornó violenta cuando la policía lanzó bombas lacrimógenas y agua para dispersar a los manifestantes.

Los dominicanos, en un documento, expresan que un gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tanto criticó en el pasado acciones similares, a esta altura del juego, no debería cometer atrocidades ni violaciones a la libertad de prensa. Por eso, condenamos la acción gubernamental, precisan.

El Canal TV 69 retransmite por múltiples medios digitales, entre ellos, en NYC, de lunes a viernes, desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, a través de Visión Global Tv, en las frecuencias 419 en WindTVO; 92 en Viva Live; 12.5 en XPRO; las diferentes plataformas satelitales, como Amazon Tv., Roku Tv., TeleCaribe, Dominican Networks, Dominican Channels, Dominican Tv y todos los Smart Tv.

También por las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, Tik Tok, Instagram, Google Play, Apple Store, y en la aplicación (App) Visión Global TV para Android y ios, y la página web www.visionglobaltv.net Para escucharlo en la radio a través de www.suprafm.net y en TuneIn-Radio como “Supra FM-NY”.

Entre los firmantes figuran Julián de los Santos, Melanio Andújar, Ricardo Rodríguez, Soledad Luna, Altagracia de Medina, Geraldo Valiente, Héctor Rojas, Danilo Tiburcio, Geraldo Campos, Francisco Álvarez, Emilio Guzmán, Manolo Ortega, Pedro Torres y Leo Bautista, entre otros.