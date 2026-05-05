Condenan presidenta Desfile Dominicano en Paterson-NJ no apoye compatriota a la alcaldía

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. Dominicanos residentes en esta ciudad condenan que la dominicana Elsa Mantilla, presidenta del Desfile Dominicano, no apoye a su compatriota Alex Méndez, quien se postula a la alcaldía de esta localidad.

En un documento, precisan que Mantilla, cuyo placer público es enarbolar la dominicanidad, en la práctica hace lo contrario, lo que interpretan como una traición a sus connacionales y a sus raíces.

Sostienen que ella apoya la reelección del actual alcalde, Andre Sayegh, quien proviene de Arabia, a 10,525 kilómetros, en vez de centrarse en su comunidad.

Asimismo, le recuerdan la proclama de Juan Pablo Duarte: Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”; sin embargo, subrayan que sus actos demuestran lo contrario.

Catalogan como una ingratitud que Mantilla, siendo dominicana, no esté apoyando a un compatriota en playas extranjeras, lo que podría interpretarse como desprecio, olvido o falta de reconocimiento por los beneficios, favores o bondades recibidas de la comunidad en las decenas de desfiles que ha realizado en Paterson.

Consideran que el patriotismo no debería estar ligado a intereses personales, ya que cuando hay apoyo en una misma línea es en la búsqueda de un mejor futuro para la comunidad.

Afirman que Mantilla no valora los símbolos nacionales, porque al asumir esa postura desprecia a sus connacionales, mientras se muestra con el constante escarceo de “¡dominicano, dominicano!”, lo que califican como una falacia.

Actualmente compiten por la alcaldía Michael Jackson, Andre Sayegh (reelección), Alex Méndez y Mohammed Akhtaruzzaman.

Una reciente encuesta realizada en esta ciudad por el “Equipo Los 6” determinó que Méndez posee el 39.06 %; Sayegh, el 30.92 %; Jackson, el 12.97 %; Akhtaruzzaman, el 9.67 %; y un 7.38 % no contestó. Las elecciones se efectuarán el próximo día 12 del presente mes.

Entre los firmantes del documento se encuentran Marcelo Torres, Aníbal de la Cruz, Ignacio Marmolejos, Joaquina de Méndez, Altagracia de Duarte, Irene de los Santos, Emilio Rojas, César Caminero, Fredy Ruiz, Rogelio Guzmán, Meregildo Rivera, Enrique Sabala, Pedro Luna, Stalin Mena, Hansel Tiburcio, Mayra Pineda y Valentín Carrasco, entre otros.