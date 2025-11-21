¿Cómo la congresista Sheila Cherfilus-McCormick robó US$5 millones destinados a desastres naturales?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La congresista estadounidense Sheila Cherfilus-McCormick, representante demócrata por el estado de Florida, fue acusada de robar junto con otras personas cinco millones de dólares destinados a la recuperación de desastres naturales y emplearlos para su campaña al Congreso de 2021.

Según la acusación, Cherfilus-McCormick y su hermano robaron los fondos a través de una empresa familiar de atención médica con un contrato con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), informó en un comunicado el Departamento de Justicia.

En julio de 2021, la empresa, que participaba en programas de vacunación contra la covid-19, recibió un sobrepago de 5 millones de dólares en fondos de FEMA y ambos acusados "conspiraron para robar" esa cantidad, que canalizaron a través de múltiples cuentas para ocultar su origen.

Los fiscales alegan que parte de esos fondos se justificaron como contribuciones a la campaña electoral de Cherfilus-McCormick para el Congreso en 2021 y otra parte se empleó para uso personal de los acusados.

La acusación agregó que la congresista también organizó junto con otra persona "contribuciones adicionales utilizando donantes interpuestos y canalizando otros fondos del contrato covid-19 financiado por FEMA a amigos y familiares que luego donaron a la campaña como si estuvieran utilizando su propio dinero".

Además, Cherfilus-McCormick está acusada junto con su preparador de impuestos de 2021 por conspirar para presentar una declaración falsa.

En caso de ser hallados culpables, la demócrata enfrenta una pena máxima de 53 años de prisión, y su hermano, 35 años de cárcel.

La política defendió en un comunicado su inocencia, y dijo que la acusación "busca desviar la atención de asuntos nacionales mucho más urgentes".

La denuncia también obligó a Cherfilus-McCormicka a dejar temporalmente su cargo en un subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, puesto que el caucus demócrata exige a sus miembros a renunciar si son imputados.