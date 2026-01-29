Consecuencias globales del retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En un contexto de creciente urgencia climática —tras confirmarse en 2024 que la temperatura media mundial superó por primera vez los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha profundizado su ofensiva contra las iniciativas internacionales para combatir el cambio climático.

Según analistas, la estrategia de Trump se manifiesta en cinco frentes: la retirada de Estados Unidos de organismos climáticos globales, la promoción de campañas de desinformación contra la ciencia climática, la presión para favorecer políticas pro combustibles fósiles, el debilitamiento de salvaguardias ambientales y la restricción del espacio cívico, con impacto directo en el activismo climático.

Retirada de organismos internacionales

El 27 de enero de 2026 entró en vigor la segunda salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, considerado el marco más ambicioso para limitar el calentamiento global. La decisión fue acompañada por la intención de abandonar la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, el IPCC y el Fondo Verde para el Clima.

Trump también ha solicitado la salida de más de 60 organismos internacionales, varios vinculados a biodiversidad y energías renovables, calificándolos de “derrochadores, ineficaces o nocivos”.

Impacto en la financiación climática

La retirada estadounidense amenaza con agravar la crisis financiera de la ONU, ya golpeada por la negativa de Washington a pagar su contribución al presupuesto ordinario. Además, el gobierno ha bloqueado fondos aprobados por el Congreso para ayuda exterior, desmantelado la USAID y recortado programas de apoyo a comunidades vulnerables frente al cambio climático.

El Acuerdo de París

Adoptado en 2015 durante la COP21, el Acuerdo de París compromete a los Estados a limitar el calentamiento a 1,5 °C y a actualizar periódicamente sus metas de reducción de emisiones. La salida de Estados Unidos, uno de los mayores emisores históricos, supone un golpe a la credibilidad y la capacidad de acción del pacto.

Fondo de Pérdidas y Daños

Estados Unidos también se ha retirado de la junta del Fondo de Respuesta de la ONU a las Pérdidas y los Daños, creado en la COP27 para asistir a países de bajos ingresos afectados por desastres climáticos. Aunque Washington había comprometido 17,5 millones de dólares, su cumplimiento ahora es incierto. La próxima reunión del fondo, en julio de 2026, será clave para definir su operatividad y garantizar recursos suficientes.