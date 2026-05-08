Continúan las muertes de personas por siniestros en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Luego del trágico siniestro ocurrido el pasado domingo, que dejó tres dominicanos fallecidos y 14 heridos en el edificio número 207, ubicado en la calle Dyckman, en el sector de Inwood, en Alto Manhattan, combatido por unos 200 bomberos y cerca de 100 damnificados, han ocurrido otros incendios en la ciudad con saldos mortales.

Una persona falleció el pasado miércoles durante un incendio en un supermercado, ubicado en el número 2592 de la Avenida Tercera, entre las calles 139 y 140, en el sector de Mott Haven.

El fuego se desató alrededor de las 5:03 de la mañana, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Otro incendio ocurrió en el condado de Queens, en el edificio número 94-44 de Lefferts Blvd. alrededor de las 7:12 de la mañana de este jueves. Según la investigación preliminar, el incendio pareció comenzar en la parte trasera del inmueble.

En este condado es que se han desatado más incendios en las últimas semanas, entre ellos en la calle 93, entre Astoria Boulevard y la avenida 30, en Jackson Heights, Queens, con 16 heridos, entre ellos 14 bomberos.

Otro ocurrió en la calle 12, entre la avenida 27 y Astoria Boulevard, en Queens, que dejó seis bomberos heridos y cinco civiles.

Otro incendio ocurrió en un edificio de la calle 130, entre las avenidas 20 y 22, en College Point, Queens. Nadie resultó herido, ya que el inmueble estaba vacío.

El Departamento de Bomberos de NYC hace un llamado a los residentes a cerrar las puertas durante los incendios en los edificios para ayudar a evitar que las llamas se propaguen.