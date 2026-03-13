Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Coyote con rabia ataca a tres personas y seis perros en Westchester

El animal dio positivo en las pruebas de su cerebro, realizadas por el Departamento de Salud, que confirmó la infección por rabia.

Coyote

Ramón Mercedes
Ramón Mercedes

Nueva York. Un coyote con rabia atacó a tres personas y seis perros en los condados de Westchester y Bronxville, teniendo que ser abatido a tiros por la policía.

Los signos de rabia en animales incluyen agresividad, letargo, tambaleo o espuma en la boca.

Los ataques se reportaron en zonas recreativas populares, específicamente en áreas cercanas al Siwanoy Country Club y al Twin Lakes Park, donde el coyote mostró un comportamiento agresivo inusual.

Cerca del lugar de los incidentes residen varias familias dominicanas. 

Las identidades ni la nacionalidad de las personas atacadas fueron reveladas por las autoridades.

El Departamento de Salud del Condado de Westchester aconseja evitar animales salvajes y callejeros, y enseñar a los niños a no acercarse a ellos, incluso si parecen amigables o heridos.

