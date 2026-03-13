Coyote con rabia ataca a tres personas y seis perros en Westchester

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Un coyote con rabia atacó a tres personas y seis perros en los condados de Westchester y Bronxville, teniendo que ser abatido a tiros por la policía.

El animal dio positivo en las pruebas de su cerebro, realizadas por el Departamento de Salud, que confirmó la infección por rabia.

Los signos de rabia en animales incluyen agresividad, letargo, tambaleo o espuma en la boca.

Los ataques se reportaron en zonas recreativas populares, específicamente en áreas cercanas al Siwanoy Country Club y al Twin Lakes Park, donde el coyote mostró un comportamiento agresivo inusual.

Cerca del lugar de los incidentes residen varias familias dominicanas.

Las identidades ni la nacionalidad de las personas atacadas fueron reveladas por las autoridades.

El Departamento de Salud del Condado de Westchester aconseja evitar animales salvajes y callejeros, y enseñar a los niños a no acercarse a ellos, incluso si parecen amigables o heridos.