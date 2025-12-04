Crece polémica sobre secretario Guerra EU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Ejército de Estados Unidos habría bombardeado en cuatro oportunidades a una presunta lancha vinculada al narcotráfico en el polémico ataque del pasado 2 de septiembre en el Caribe, donde fueron ultimados dos sobrevivientes de una primera ofensiva, en medio de una controversia que salpica al secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó este miércoles el diario The Hill.

Una fuente militar anónima confirmó al medio especializado que se lanzaron dos ataques para matar a las once personas que iban a bordo del navío, considerados “narcoterroristas” por la Administración del presidente Donald Trump, seguido de otros dos para hundir la embarcación.

La Casa Blanca confirmó el pasado lunes que el Ejército estadounidense ejecutó dos ataques contra la lancha pero exoneró a Hegseth y defendió que los bombardeos, reportados por el diario The Washington Post, se efectuaron en aguas internacionales y estuvieron “en conformidad con el derecho en conflictos armados". El reporte de The Hill doblaría ahora el número de ataques sobre la supuesta “narcolancha” y coincide con los avances en el Congreso para investigar la legalidad de estas acciones, en un momento de tensiones crecientes con Venezuela.