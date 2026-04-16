Deducciones y exenciones de impuestos en Estados Unidos 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció la implementación de nuevas y mejoradas deducciones para individuos en la temporada de declaración correspondiente al año fiscal 2026. Estas medidas buscan aliviar la carga tributaria de millones de contribuyentes y ampliar el acceso a beneficios fiscales tanto para quienes utilizan la deducción estándar como para quienes detallan sus gastos.

Entre las novedades más destacadas figura una deducción adicional de 6,000 dólares para adultos mayores de 65 años, así como beneficios específicos para trabajadores que reciben propinas y para aquellos con horas extras calificadas. En estos casos, los contribuyentes podrán deducir hasta 25,000 dólares por propinas y hasta 12,500 dólares por horas extras, cifra que se eleva a 25,000 dólares en declaraciones conjuntas.

El IRS también incluyó la posibilidad de deducir hasta 10,000 dólares en intereses de préstamos para vehículos de pasajeros calificados, siempre bajo criterios de elegibilidad y con límites que dependen del nivel de ingresos.

En cuanto a la deducción estándar para el año fiscal 2025, se estableció en 15,750 dólares para solteros o casados que declaren por separado, 31,500 dólares para parejas casadas que declaren en conjunto o cónyuges sobrevivientes calificados, y 23,625 dólares para jefes de familia.

El organismo recordó que los contribuyentes que tengan gastos deducibles mayores pueden optar por detallar, incluyendo impuestos estatales y locales, intereses hipotecarios, pérdidas por desastres, donaciones benéficas, gastos médicos y dentales, así como pérdidas por juegos de azar.

Para facilitar el proceso, el IRS mantiene disponibles herramientas como Free File, accesible para quienes tengan ingresos menores a 89,000 dólares, formularios interactivos en línea y el Asistente Tributario.