Destacan tres instituciones gubernamentales más transparentes y eficientes en República Dominicana

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La oficina del Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral (JCE) y el Instituto del Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX) son las instituciones gubernamentales en RD más transparentes y eficientes, según un sondeo realizado por el «Equipo los 6» entre quisqueyanos residentes en esta ciudad.

La cantidad de 406 connacionales escogidos al azar en el Alto Manhattan y El Bronx, lugares donde reside el 75 % de ellos en NYC, fueron sondeados por el equipo que dirige desde hace años el autor de esta crónica, sobre el accionar de las instituciones gubernamentales en RD.

El trabajo de opinión se efectuó los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre y los quisqueyanos fueron seleccionados al azar, sin importar sexo, afiliación política, edad, nivel académico y/o profesión, color ni religión.

Se hizo la siguiente pregunta: Ud. como dominicano, a su entender, ¿Cuáles son las tres instituciones gubernamentales en RD más transparentes y eficientes?

La cantidad de 147 (36.21%) de quisqueyanos señaló la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Pablo Ulloa; 135 (33.25%) la JCE, que dirige Román Jáquez; 98 (24.14%) dijo que el INDEX, que dirige Celinés Toribio; y 26 (6.40%) no quiso responder.

Las jornadas fueron realizadas en la calle 231 con Broadway; Grand Concourse con Fordham Rd; avenida University con la avenida Burnside, avenida Mount Eden con la avenida Jerome; avenida Eduard L. Grand con la calle 167, y avenida River con la calle 161, en El Bronx.

En el Alto Manhattan, las avenidas Saint Nicholas con la calle 181; Ámsterdam con la calle 165; Broadway con la calle 177; la calle Dyckman con la avenida Sherman; avenida Nagle con calle Sickles; y la calle 207 con la avenida Post.

El Defensor del Pueblo interpone acciones públicas en defensa de la Constitución, de la Ley, del interés general y de los particulares ante cualquier jurisdicción, servidor público o autoridad.

La JCE está encargada de organizar y dirigir las elecciones, garantizando el real ejercicio de la ciudadanía en nuestra nación, además, administrar y normar los actos del Estado Civil de los dominicanos.

El INDEX promueve y ejecuta estrategias, programas y propuestas dirigidas a la comunidad dominicana residente en el exterior, con el propósito de fortalecer sus vínculos socioeconómicos y culturales con el país y sus comunidades de origen.