Se determinan 155 mil muertes por COVID-19 no contabilizadas en EE. UU.

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. A partir del 13 de abril de 2024, el Rastreador de Coronavirus Worldometer, que proporcionaba totales globales y válidos sobre el Covid-19, dejó de hacerlo porque la mayoría de los países dejaron de reportar sus datos.

Un grupo de investigadores, utilizando una forma de inteligencia artificial, calcula que en Estados Unidos ocurrieron hasta 155 mil muertes adicionales por Covid-19, no reconocidas fuera de los hospitales. Eso significaría que aproximadamente el 16% no se contabilizó.

Los hallazgos, publicados este miércoles por la revista Science Advances, se alinean con las estimaciones de otros estudios sobre muertes durante la pandemia en ese período.

“Era más probable que los fallecidos sin diagnóstico fueran personas hispanas y otros grupos de color, que murieron en los primeros meses de la pandemia y se localizaron en ciertos estados del Sur y el Suroeste, como Alabama, Oklahoma y Carolina del Sur.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 1,13 millones de personas en EE. UU. murieron a causa del Covid-19, y 81 millones 504 mil 38 se contagiaron, convirtiendo al país en líder en ambos casos.

Miles de dominicanos, de los más de 2,4 millones que residen en territorio estadounidense, figuran entre los fallecidos y cientos de miles se contagiaron.

A EE. UU. le siguió Brasil en fallecimientos, con 657,998, y en contagios, la India, con 43,014,463.

Los estados norteamericanos con más muertes y contagios fueron California, con 88,492 fallecimientos y 9,076,141 contagiados; seguido por Texas, con 87,353 fallecimientos y 6,708,204 contagios; Florida, con 72,828 y 5,880,407; y, en cuarto lugar, NY, con 68,382 fallecimientos y 6,512,756 contagios.

De esta cifra, en la Gran Manzana fallecieron 40,029 y 2,288,609 contagios, distribuidos de la siguiente manera: en Brooklyn, 12,778 y 691,768; en Queens, 11,822 y 637,794; en El Bronx, 7,722 y 406,030; en Manhattan, 5,426 y 408,742; y en Staten Island, 2,304 y 164,966.

A nivel mundial, según indica Worldometer, fallecieron 6,126,675 personas y se contagiaron 475,780,370.