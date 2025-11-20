Dice ONU es "abultada e ineficaz"

Publicado por AP Creado: Actualizado:

NACIONES UNIDAS.- AP

La nominada del presidente Donald Trump para ser la viceembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas instó a una "reforma audaz" de la institución a la que calificó de "abultada, desenfocada e ineficaz" durante su audiencia de confirmación el miércoles.

Tammy Bruce dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que las Naciones Unidas han perdido la confianza del pueblo estadounidense y es hora de que sus 193 naciones miembros regresen a su misión fundacional: mantener la paz y la seguridad internacionales.