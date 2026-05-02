Dominicana en EE. UU. "conspiró para blanquear millones de dólares", dice Fiscalía de Maryland; la condenan a dos años de cárcel

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Una dominicana residente en Washington, D.C., Estados Unidos, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal, en relación con un presunto esquema de lavado de dinero multimillonario.

El juez Matthew J. Maddox sentenció a la criolla Lorena Pérez Herrera, de 29 años, a dos años de prisión, seguidos de un año de libertad condicional supervisada, por conspirar para participar en una presunta extensa red de lavado de dinero con múltiples miembros.

Además, el juez Maddox ordenó a Herrera pagar US$1,473,125.58 en concepto de restitución. Herrera, quien se declaró culpable de participar en la conspiración de lavado de dinero en marzo de 2025, admitió que se lavaron cerca de $1.5 millones de dólares como resultado de su participación directa en la conspiración.

Kelly O. Hayes, Fiscal Federal del Distrito de Maryland, anunció la sentencia junto con el Agente Especial a Cargo Christopher R. Heck, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) – Maryland; el Agente Especial a Cargo Kareem A. Carter, del Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal (IRS-CI) – Oficina de Campo de Washington, DC; y el Agente Especial Interino a Cargo George Golliday, de la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental (EPA-OIG).

Según documentos judiciales, desde 2020 hasta noviembre de 2023, Herrera conspiró con varias personas para blanquear el producto de un fraude electrónico a gran escala. Los co-conspiradores realizaron diversas transacciones financieras para ocultar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad y el control del dinero obtenido mediante el fraude electrónico, mientras llevaban a cabo la conspiración.

Entre las víctimas se encontraban agencias gubernamentales, organizaciones y empresas, incluyendo un fideicomiso ambiental, un programa de reurbanización urbana, un centro médico, una empresa de transporte y logística, un distrito escolar, una universidad y el gobierno del condado, entre otros.

Herrera y sus cómplices colaboraron entre sí para crear sociedades de responsabilidad limitada que sirvieran como entidades fantasma; abrir cuentas bancarias o hacer que se abrieran cuentas bancarias a nombre de entidades fantasma; y recibir y blanquear el producto del fraude.

La Fiscalía del Distrito de Maryland presentó cargos contra 14 personas en relación con la conspiración para el lavado de dinero. Trece de ellas se declararon culpables. Faizou Gnora, de 28 años y originario de Alexandria, Virginia, permanece prófugo de la justicia.