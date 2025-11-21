Dominicana lanza aspiración Asamblea Estatal NY por Partido Republicano

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Ante la presencia aproximada de un centenar de dominicanos, la escritora y empresaria dominicana radicada en esta ciudad, Shery Olivo, lanzó la noche de este miércoles su aspiración a la Asamblea Estatal-NY por el Distrito 86, que comprende los sectores de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge, Tremont y Fordham en El Bronx.

Olivo manifestó que cuenta con el respaldo del Club Republicano Dominico Americano, que dirige el ex oficial del NYPD; Sammy Ravelo, además, de dirigentes locales, líderes comunitarios, amas de casas, comerciantes, jóvenes y emprendedores.

El evento, según se explicó, marca el inicio formal de su campaña bajo el lema «Por un futuro mejor para El Bronx», que busca conectar con las familias trabajadoras, los residentes que anhelan mayor seguridad, oportunidades y desarrollo en su comunidad, porque su visión es construir una comunidad más fuerte.

«Hoy doy este paso con el corazón en mis manos, la hago por mis hijos, mi comunidad y cada familia que siente que su voz no ha sido escuchada; estoy aquí para servir, luchar y trabajar sin descanso donde podamos vivir con dignidad y esperanza», declaró Olivo.

A lo largo de los años, he apoyado causas dedicadas a mujeres, niños, pequeños negocios, inmigrantes, víctimas de violencia doméstica y sobrevivientes de cáncer. También lideré «Viva La Mujer», un evento histórico donde por primera vez se reconoció a 50 mujeres trabajadoras que nunca habían recibido un homenaje.

«Su vida dio un giro profundo tras la dolorosa muerte de su sobrino, Juan Peña (febrero 2025), una tragedia que marcó su espíritu y alimentó un propósito mayor». «Ese momento se convirtió en la fuerza que hoy la impulsa a luchar por la seguridad y la justicia en su comunidad», afirma.

Para Olivo, la ausencia de respuestas y la falta de protección han dejado a muchas familias vulnerables. Por ello asume este nuevo reto con la convicción de que la comunidad necesita líderes presentes, sensibles y comprometidos.

Su candidatura busca representar a los padres trabajadores, madres solteras, jóvenes en riesgo, a pequeños comerciantes, inmigrantes y a todos los residentes que sienten que el sistema político no ha atendido sus necesidades.

Asegura que su mayor fortaleza proviene del pueblo, de las historias que ha escuchado durante años y de la esperanza que mantiene viva la comunidad latina en el Bronx.

La candidata concluyó el acto señalando que su campaña será cercana, transparente y construida junto al pueblo y para el pueblo, invitando a todos los residentes del Distrito 86 a unirse a este esfuerzo colectivo por un futuro mejor.

Llegó a EE. UU. siendo una niña, enfrentando los temores y desafíos compartidos por miles de hijos de inmigrantes que buscan nuevas oportunidades. Sin embargo, la educación de sus padres y el sacrificio familiar se convirtieron en su impulso para crecer, adaptarse y abrirse camino.

Hoy es una autora galardonada, emprendedora, mujer de fe, líder comunitaria y madre de dos hijos, Max y Alaya. Cada paso de su trayectoria ha estado marcado por su deseo de servir y aportar al desarrollo de su comunidad.

La actividad se desarrolló en el restaurant «Casa del Mar», ubicado en el 1779 de la avenida Webster, en el mencionado condado.