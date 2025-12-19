Dominicano Alex Méndez anuncia aspirar alcaldía de Paterson-Nueva Jersey

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. El reconocido y valorado Concejal del Tercer Distrito en Paterson-NJ, el dominicano Alex Méndez, actual presidente del Concejo Municipal, anunció este miercoles aspirar a la alcaldía de esta ciudad.

Es la tercera vez que el dominicano aspira a la posición, perdiendo en cada caso por pequeños márgenes.

Méndez mostró confianza y determinación al lanzar su campaña, posicionándose como un servidor público activo y preparando el escenario para una carrera por la alcaldía.

Al dirigirse a sus colegas y a los residentes, subrayó su enfoque en servir a la comunidad y presentó su campaña como una centrada en las necesidades de la gente de Paterson.

«Durante los últimos tres meses no he dicho nada». «Simplemente he estado trabajando, amando a los residentes de la ciudad, haciendo lo que más me gusta: trabajar para la gente», afirmó expresó Mendez.

La trayectoria de Méndez en el gobierno local comenzó en la Junta de Educación de Paterson, antes de ser elegido concejal general en 2014.

Se desempeñó como vicepresidente del Concejo en 2015 y posteriormente dejó su escaño para postularse a la alcaldía en 2018, donde terminó como segundo en una contienda con múltiples candidatos.

Más adelante regresó al Concejo Municipal como representante del Tercer Distrito, ganando una elección disputada en 2020 y logrando la reelección en 2024.

En Paterson residen cerca de 90 mil dominicanos, y en todo el estado 380 mil, el segundo en Estados Unidos con más connacionales después de Nueva York, que tiene 1 millón.