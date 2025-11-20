Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Dominicano desaparece en Queens

Ramón Mercedes

Nueva York. El dominicano Rubén Ravelo Rosa, de 31 años, se encuentra desaparecido desde el pasado sábado, cuando salió de su casa descalzo y sin lentes en la avenida Corona, de Queens, descalzo y sin lentes.

Su familia ha informado que «es una persona con retraso y ese día se comportó si coherencia y de manera extraña».

La última vez fue visto con un jacket azul, camisa roja y jean azul en la calle 94 con la avenida Crotona, en dicho condado.

Si lo ha visto, llamar al (718) 476-9317 o (718) 520-9200 teléfonos de familiares.

Mientras, la policía del precinto 110 solicita a Cualquier persona que tenga información sobre este caso llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. También pueden enviar información a https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en X @NYPDTips.

