Dominicanos en EE. UU. no celebran “Día Internacional del Trabajo” el 1 de mayo

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Día Internacional del Trabajo se celebra para conmemorar las luchas históricas del movimiento obrero por los derechos laborales, pero en Estados Unidos no lo celebran como en la República Dominicana y otros países en el mundo.

Decenas de dominicanos en esta ciudad efectuan actos para conmemorarlo este viernes 1 de mayo.

En USA se conmemora el primer lunes de septiembre. Se celebró por primera vez en NY en 1882, estableciéndose en esa fecha para distanciarse de las protestas radicales del 1 de mayo, conocida como la revuelta de Haymarket en Chicago en 1886.

Fue el punto álgido de una serie de movilizaciones que, entre el 1 y el 4 de mayo, se produjeron en respaldo a los obreros en huelga, para reivindicar la jornada laboral de ocho horas.

El 1 de mayo de 1886 miles de trabajadores en EE. UU. iniciaron una huelga exigiendo una jornada de ocho horas. Las manifestaciones, especialmente en Chicago, derivaron en violentos enfrentamientos con la policía, resultando en muertes de los trabajadores y la posterior ejecución de varios líderes sindicales.

A principios de 2026 habia más de 23 millones de empleados públicos en EE. UU. (federales, estatales y locales combinados). Empleados federales (civiles), cerca de 3 millones (noviembre 2024/2025).

Empleados estatales y locales, aproximadamente 20,7 millones (marzo 2026). Militares en servicio activo, cerca de 1,4 millones.

Gobierno local y estatal, (escuelas, policías, bomberos) representan casi tres cuartas partes del empleo público total. Aunque la fuerza laboral federal es grande, representa solo una pequeña fracción (entre el 12 y el 15%) del total de trabajadores gubernamentales en EE. UU.

Los estados de California, Virginia y Maryland tienen la mayor concentración de empleados federales, principalmente por la proximidad a Washington, D.C.