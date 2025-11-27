Dominicanos en España valoran profesor Gatón abra jornada del II Congreso de Geohispanidad

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos residentes en España manifestaron valorar que su connacional, el profesor Iván Gatón, haya abierto en esta semana la jornada del «ll Congreso de Geohispanidad» en la ciudad de Salamanca en el país Iberoamericano.

Con una conferencia titulada «Semblanza de la reina Isabel la Católica como estratega visionaria», el catedrático universitario y reputado analista geopolítico, abrió la jornada del segundo día del II Congreso para la Reunificación de la Hispanidad, en la propia España.

Allí, en Medina del Campo, Valladolid, Gatón desglosó la vida, obra y el legado memorable de la reina Isabel, quien asumió el trono de Castilla con «las responsabilidades que de él se derivan como una misión digna de un rey cristiano con un compromiso histórico y universal, en el que las premisas se fundamentan en los valores del cristianismo».

El experto realzó la grandeza política de los Reyes Católicos (Fernando e Isabel), quienes se unieron en matrimonio real, unificaron a España, centralizaron la administración y crearon un Estado nacional.

Asimismo, subrayó el respaldo de Isabel al marinero genovés Cristóbal Colón, lo que condujo al acontecimiento más importante de la historia de la humanidad: el «Descubrimiento de América.

En su exposición, Gatón también destacó el manejo astuto de Isabel, que obró como una gran estadista desde su llegada al trono de Castilla en 1474, teniendo una estratégica participación en la guerra de sucesión a la corona castellana, de la cual salió airosa y triunfante.

Como estudioso de esta poderosa monarca, Gatón le dedica su admiración y hace una relación detallada de los hechos estelares que marcaron su ilustre vida, entre ellos que tuvo una visión geopolítica que trascendió a su trayectoria vital, tomó en consideración que los imperios se sustentan en cuatro bases fundamentales: «el militar, económica, tecnológica y cultural».

Debió considerar que, al perder un grupo o facción, la dimensión cultural se desaparece en el gran tráfago del tiempo, y por esa razón apoyó a Antonio de Nebrija en la redacción de una gramática para el idioma castellano.

Con presciencia, hizo el referido apoyo porque sabía que el principal vector de cualquier cultura, su pilar, la forma principal de expresar una cosmovisión, valores, costumbre e identidad, es el idioma, que se convierte en algo que va más allá de un simple sistema de comunicación.

La difusión de la «Gramática» de Nebrija fue una herramienta de primer orden para ampliar la influencia de la lengua, siendo el español es el que más se ha difundido en el planeta.

El catedrático universitario dominicano, destaca que de las 7,159 lenguas que existen en el mundo, el español está posicionado en el cuarto lugar, con unos 560 millones de hablantes, detrás del inglés, el mandarín y el hindi.

Dicho idioma es oficial en México, España, Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Guinea Ecuatorial, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Perú, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana. En Estados Unidos más de 60 millones de personas lo hablan.

Es el segundo idioma más usado en las redes sociales como Facebook y Twitter, y el tercero en internet. En la actualidad, más de 21 millones de personas estudian el idioma español. Y, junto al francés y al chino mandarín, ocupa el segundo lugar como idioma más estudiado como segunda lengua.

Entre los dominicanos que valoraron a Gatón figuran Juan Mendoza, Sofia de Martínez, Josefa de los Santos, Andrés Marmolejos, Manolo López, Iván Guzmán, Juan Báez, Nelson Torres, Stalin Herrera, Milagros Sierra, Carlos Luna y Wilson Rojas, entre otros.

Por su parte, el eximio poeta y maestro Plinio Chahin, tuvo la siguiente impresión de la conferencia: «Iván valoramos tu intervención aquí en Salamanca-España».

«Su capacidad para iluminar procesos históricos complejos e interpretarlos con una mirada amplia y crítica, lo ha convertido en una referencia indispensable», un orgullo de RD en playas extranjeras».