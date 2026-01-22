Dominicanos en NY piden peritaje internacional en el caso del Jet Set para esclarecer el derrumbe

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad expresaron sus esperanzas de que en el lamentable caso del Jet Set se incluya un peritaje a cargo de una empresa internacional.

Expresan que el propósito es que se pueda transparentar el incidente y conocer las verdaderas causas del derrumbe ocurrido el año pasado en la República Dominicana, en el que fallecieron 236 personas y más de 100 resultaron heridas.

En documento de prensa indican que ese caso debe ser dilusidado en la justicia dominicana con todas las garantías posibles, y aceptar un “peritaje internacional” que agregaría transparencia, veracidad total y conocimiento real del desplome.

La valoración de estas pruebas se conocería de manera contradictoria, conforme a las garantías del debido proceso, indican.

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, juzgados por el incidente, han solicitado un peritaje alterno, con el cual buscan establecer causas del colapso del establecimiento.

Expresan que siempre han estado dispuestos a colaborar con las autoridades y por eso su llamado a que el esclarecimiento de los hechos se produzca a través de las vías institucionales y con base en pruebas judiciales.

Basamos nuestra solicitud en el precepto bíblico en Juan 8:31-38: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”, y hay que conocer las verdaderas causas del derrumbe para que no se vuelva a repetir un hecho como este en el país", especifican.

Recordaron al filósofo español-estadounidense George Santayana al expresar: “Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla", porque el desconocimiento del pasado lleva a cometer los mismos errores y sufrir las mismas consecuencias, enfatizando la importancia de la memoria colectiva para el progreso y la mejora futura.

Sostienen que si las autoridades en RD aceptaron la ayuda del FBI a integrarse a la búsqueda de la niña Brianna Genao, desaparecida en Puerto Plata desde el 31 de diciembre, lo propio puede hacerse en el caso Jet Set y los peritos internacionales.

Entre los firmantes figuran José Antigua Cordero, Luis Sierra, Margot de los Santos, William Medrano, Héctor Rojas, Leónidas de Rodríguez, Josefa Alcántara, Stalin Adames, Rodolfo Guzmán, Isidro Madera y Crecencio Báez, entre otros,