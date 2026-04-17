Dominicanos en NY sufren altos precios electricidad al ocupar sexto lugar entre los más altos USA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Decenas de miles de dominicanos residentes en este estado, entre otras etnias, sufren los altos precios de electricidad al ocupar el sexto lugar entre los más altos en Estados Unidos, según datos del Empire Center for Public Policy y de la Administración de Información Energética de los EE. UU.

En enero de 2026, el precio promedio de la electricidad residencial en el estado alcanzó los 28,4 centavos por kilovatio-hora; esta cifra lo sitúa como el sexto más alto en territorio estadounidense, y representa 11 centavos más que el promedio nacional de 17,5 centavos.

Los precios aumentaron un 3,6 % con respecto a diciembre y registraron un alza interanual del 12 por ciento, creciendo a un ritmo más acelerado que el promedio nacional.

"Incluso antes de la guerra en Irán, los neoyorquinos ya padecían algunos de los precios de electricidad más altos en EUA.

Los precios del gas natural experimentaron un ligero descenso hasta situarse en 16 dólares por cada mil pies cúbicos, siguiendo de cerca la tendencia nacional, aunque manteniéndose un 15 por ciento por encima del promedio nacional.

El Empire Center insta a los legisladores a adoptar políticas que frenen el aumento de los costos y garanticen un suministro energético fiable, competitivo y asequible para todos los neoyorquinos.