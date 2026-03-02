Dominicanos en NY valoran de manera distinta el discurso de Luis Abinader

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los dominicanos residentes en esta ciudad valoran de manera diferente el discurso pronunciado el pasado viernes 27 por el presidente Luis Abinader, durante su rendición de cuentas 2026, en ocasión del 182.º aniversario de la Independencia de la República Dominicana.

Quienes estuvieron en desacuerdo fueron: Luis Mayobanex Rodríguez, activista comunitario y dirigente político, quien afirmó: “Pronunció más de 19.300 palabras en 2 horas y 44 minutos y dedicó menos de 1 minuto a la diáspora, volviendo a olvidarla”.

Este proceder de Abinader exuda un sustrato clasista que no parece casual, dado que en su rendición de cuentas del 2025 ni siquiera en una ocasión mencionó a un conglomerado humano de más de 2 millones 800 mil dominicanos por origen y/o descendencia que viven en el exterior.

El ingeniero Radhames García manifestó: “Su discurso fue un ejercicio de apartarse de la realidad, donde él juega burdamente con la memoria de nuestro pueblo; además, olvida totalmente a los dominicanos residentes en el exterior. Tantas promesas para no cumplir”, dijo.

Por su parte, el comunicador Manuel Ruiz señaló: “Los grandes ausentes fueron los dominicanos del exterior”. Solo destacó algo en cultura y deportes, pero debe tomarse muy en cuenta, de manera concreta, a los quisqueyanos en el exterior. Aún seguimos pagando los 10 dólares”.

“Además, hay una serie de servicios que deben fortalecerse, porque solo se aplaude al dominicano cuando envía 11 mil millones de dólares en remesas a la RD”. Estamos cansados de eso, porque necesitamos apoyo y respuestas concretas para nosotros en ultramar, que es lo que nos interesa”, precisó Ruiz.

Para Edwin Cresioni es una rendición de cuentas más, que sigue operando con la misma retórica populista, en la que nos habla de muchas promesas y un gran número de obras que, al final, gobierno tras gobierno, nos damos cuenta de que no se cumplen.

No se alcanza ningún objetivo de eliminar problemas tan básicos como la educación, salud, seguridad, electricidad y el tránsito, entre otros. Estamos en esta misma situación desde hace décadas, porque son los mismos actores gubernamentales, solo que cambian de color.

Mientras, la empresaria y líder comunitaria Elida Almonte afirmó: “El presidente Abinader presentó avances tangibles en crecimiento económico, estabilidad institucional y una visión estratégica de desarrollo sostenible para el futuro de la RD.

Los resultados expuestos no son solo retóricos; existen indicadores concretos que evidencian progreso. Sin embargo, desde la diáspora afirmamos con claridad que el desarrollo nacional no puede concebirse sin una integración estructural y protagónica de los dominicanos en el exterior.

Reconocemos los avances, pero exigimos una mayor profundidad en las políticas de inclusión, representación efectiva y garantías sólidas para la inversión y participación plena de la diáspora en el proyecto de nación”, precisó Almonte.

El mercadólogo y funcionario del consulado dominicano en Nueva York, Elías Barreras Corporán, expresó: “Como este gobierno, no ha habido ni habrá otro en nuestro país.

El presidente enumeró cientos de obras de infraestructura que ha realizado en todo el país hasta la fecha, como ningún otro, para complacer los diversos paladares en el quehacer político, comunitario, empresarial, profesional y de los ciudadanos comunes”.