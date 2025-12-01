Dominicanos en NYC dicen apostar a favor de la gestión del Defensor del Pueblo en RD

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos residentes en esta ciudad expresan apostar a favor de la gestión del Defensor del Pueblo en la RD, Pablo Ulla, ante informaciones infundadas y apartadas de la realidad que se han venido ofreciendo en su contra.

En documento de prensa, especifican que el país es testigo y conocedor de la movilidad de Ulloa, con su equipo, y su agenda de territorio a nivel nacional y en otras ocasiones en el exterior ofreciendo a los dominicanos soluciones ante injusticias que se cometen contra ellos en el país caribeño.

Por eso, la ley lo autoriza a usar la tarjeta de crédito de la entidad, junto a su equipo, para transporte, desayuno, almuerzo, cena, refrigerio y estadía de hotel, entre otras cosas.

Precisan que el pasaje bíblico en Mateo 7:16-20 indica: «El árbol que más frutos da… es al que más piedras le tiran», significando que las personas que son productivas, exitosas o tienen un propósito claro y que por lo tanto «dan fruto», a menudo son objeto de críticas o ataques.

Los quisqueyanos en la Gran Manzana indican que las informaciones salidas a la luz pública en contra de Ulloa están incompletas, y hay que exaltar su excelente trabajo en pro de justicia para para el pueblo dominicano.

«Estamos seguros que desde el Defensor del Pueblo en la RD se practica y ejerce la transparencia con los recursos económicos que administra”, sostienen.

Ulloa ha aclarado al pueblo sobre su honestidad e integridad, que ha trabajado con claridad y transparencia, y la dependencia que dirige es de las muy pocas instituciones en RD que sí publica sus procesos de manera abierta y accesible para todo el que quiera participar.

«Los datos están completos y pueden ser verificados». «Mantenemos nuestra ejecución presupuestaria en línea y cumplimos los estándares de transparencia», ha afirmado Ulloa.

Entre los que apoyan su transparente gestión figuran Julio Báez, Antolín Mansueta, Ernesto de los Santos, Miguelina Rodríguez, Josefa de Castro, Elvin Marmolejos, José T. Sierra, Manuel López, Sigfredo Contreras, Sixto Paulino, Ingrid Rojas, Francisco A. Torres, Celestino Crucey, Nelson Rivera, Emilio Reyes, Santos Adames, Juan Gómez, y Pedro Lluberes, entre otros.