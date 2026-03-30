Dominicanos en NYC participan en protesta “Día Sin Reyes en EE. UU.”

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos en esta ciudad participaron masivamente el pasado sábado en la gran protesta realizada en la calle 59 con Broadway, en Manhattan, “Día Sin Reyes en Estados Unidos”, con la asistencia de decenas de miles de neoyorquinos.

Allí se reiteró la condena a la llamada deriva autoritaria del presidente Donald Trump, al abuso contra los inmigrantes a nivel interno, y a la guerra con Irán.

De ahí que el movimiento “Resistencia y Solidaridad” (RESO), con sede en el Alto Manhattan, a través de su vocero oficial, Luis Mayobanex Rodríguez, aseguró que “el verano de 2026 será el momento preciso para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. deje de operar.

Asimismo, señaló que “sea en el invierno o la primavera de 2028 el momento exacto para convertir en realidad la aspiración de legalización de los inmigrantes con estatus irregular, para el bienestar de nuestras familias y la economía de USA”.

En nuestra valoración, subraya Mayobanex Rodríguez, “este ascendente movimiento de protesta se da en un contexto en que, producto de la guerra desatada por EUA e Israel en el Medio Oriente, se resiente acentuadamente el bolsillo del pueblo consumidor, debido al elevado costo de productos esenciales como los hidrocarburos, artículos de primera necesidad y la vivienda”.

A ello se suma, el hecho cierto de que ocurre cuando los niveles de aceptación del actual presidente caen aceleradamente, precisamente en un año en que se celebrarán las elecciones de medio término, el 3 de noviembre, y en las que se prevé la derrota de su partido, indica el dirigente político y comunitario.

Este contexto, de acuerdo con analistas de la política estadounidense, coloca sobre la mesa la posibilidad de una interrupción violenta, desde el poder, de la celebración de elecciones libres y limpias en noviembre de 2026, dice Mayobanex Rodríguez.

Las masivas y esperanzadoras manifestaciones, que también se llevaron a cabo en otros países como Puerto Rico, España, Italia y Portugal, llevaron al gobierno de Trump, a través de la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a decir que “a los únicos que les importan estas sesiones de terapia para desquiciar a Trump es a los periodistas, a quienes se les paga por cubrirlas”.

La protesta fue convocada por el movimiento No Kings, coalición que integran mas de 400 organizaciones sindicales, pro derechos humanos, feministas, ambientalistas y progresistas, entre ellas la Federación Estadounidenses de Maestros, Human Rights Campain, Indivisible, ACLU, SEIU, 50501, National Nurse United, Public Citizen y United We Dream.