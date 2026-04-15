Dominicanos NYC se podrán beneficiar con entrega aire acondicionado gratis

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El estado de NY activó la asistencia para refrigeración del Programa de Asistencia de Energía para Hogares (HEAP) y podrán recibir efectivos de manera gratis, principalmente envejecientes y personas con problemas de salud, para la compra de un aire acondicionado ante la proximidad del verano.

Se trata del beneficio de refrigeración del HEAP, un programa oficial que permite recibir dinero para comprar o instalar un aire acondicionado. En 2026, el monto puede alcanzar hasta $1,000 dólares por hogar, pero hay un punto crítico, los fondos son limitados y se asignan por orden de llegada.

Dicho programa abre en primavera y se cierra cuando se agotan los fondos, lo que suele ocurrir en pocas semanas. HEAP abrirá este 15 de abril 2026. Según informan,“si cumple con los requisitos, puede recibir un beneficio de asistencia para refrigeración para la compra e instalación del aire o ventilador.

La ayuda no se entrega en efectivo. El programa compra directamente el equipo y/o cubre la instalación. En algunos casos, reemplaza equipos antiguos o ineficientes.

Pueden aplicar los que tienen ingresos bajos o moderados; personas mayores de 60 años; tienen niños pequeños, conviven con alguien con una condición médica agravada por el calor (asma, enfermedades cardíacas o respiratorias).

Los interesados llamar al = 718-557-1399. En NYC y demás ciudades del estado, visitar = https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/default.asp?county=32#result.