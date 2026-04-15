Dominicanos sufrirán altas temperaturas esta semana en el área triestatal

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Más de un millón de dominicanos, entre otras etnias, sufrirán altas temperaturas en el área triestatal.

El punto máximo de esta ola de calor llegará este miércoles, cuando los termómetros podrían alcanzar los 80 °F (31 °C) e incluso cerca de 90 °F (32 °C) en algunos sectores.

Estas cifras no solo son inusuales para esta época del año, sino que además amenazan con romper récords históricos vigentes desde hace más de ocho décadas.

En Central Park y el Aeropuerto LaGuardia, el récord de temperatura máxima será de 87 °F (31 °C), establecidos ambos en 1941. De concretarse las previsiones, dichos registros podrían ser superados, marcando un evento climático significativo en la región.

A pesar de lo extraordinario del calor, no sería la primera vez que NYC experimenta temperaturas de verano en abril.

El registro más temprano de un día con 90 °F (32 °C) en Central Park ocurrió el 7 de abril de 2010, cuando los termómetros alcanzaron los 92 °F (33 °C). Este antecedente demuestra que, aunque raro, este tipo de fenómeno no es completamente inédito.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, usar ropa ligera y estar atentos a los cambios en el pronóstico.