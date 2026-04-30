Donald Trump dice relación entre Estados Unidos y Venezuela se fortalece con acuerdos energéticos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la relación con Venezuela está un momento muy positivo, impulsado sobre todo por acuerdos energéticos y un fuerte aumento en la producción petrolera, algo que, según ha dicho en otras ocasiones, está generando ingresos importantes.

Desde la Casa Blanca, destacó que ambos países mantienen una cooperación cercana y fluida, asegurando que el vínculo bilateral atraviesa una etapa especialmente favorable y de entendimiento mutuo.

También resaltó que Venezuela ha elevado su extracción de crudo a niveles que no se veían en años, lo que beneficia económicamente a las dos naciones. En ese sentido, comparó esta relación con una especie de sociedad empresarial, donde ambas partes obtienen ganancias.

Por otro lado, mencionó una reciente operación militar, aunque sin aportar detalles verificables.

Según indicó, se trató de una acción rápida y sorpresiva, y añadió que, aunque suele decir que el ganador se queda con los beneficios, en este caso Estados Unidos asumió los costos del ataque.