Donald Trump dice que su reunión con Lula fue «muy bien» y que hablaron principalmente de aranceles

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, «transcurrió muy bien» y que ambos hablaron de varios asuntos, principalmente de aranceles, los cuales Washington ha estado imponiendo a Brasilia desde el regreso al poder del republicano en 2025.

«Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Conversamos sobre muchos temas, incluidos el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión transcurrió muy bien», escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario añadió que representantes de ambos países tienen previsto reunirse también para discutir «ciertos elementos clave» en los próximos meses.

Por su parte, Lula afirmó que la reunión que tuvo con Trump en la Casa Blanca sirvió para dar «un paso importante» en la relación entre ambos países.

«La buena relación entre Brasil y Estados Unidos es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo para el mundo», declaró en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington.

Lula dijo que deja la capital estadounidense convencido de que se dio «un paso importante en la relación democrática e histórica que Brasil tiene con Estados Unidos».

El líder brasileño relató que aconsejó a Trump mantener una actitud relajada y sonreír ante las cámaras, e incluso bromeó al pedirle que no restrinja los visados a la selección de Brasil durante el Mundial de fútbol de este verano en Estados Unidos.

¿De qué hablan Lula y Trump?

En contra de lo que es habitual bajo el mandato de Trump, los dos mandatarios no comparecieron hoy juntos en la Casa Blanca.

Según fuentes brasileñas, Lula habría pedido a Trump que el contacto con periodistas se produjera una vez concluida la reunión.

Finalmente, la rueda de prensa no se celebró y la oficina presidencial estadounidense decretó una pausa informativa hasta las 15.30 hora local (19.30 GMT).

La agenda la marcaba un fuerte componente económico debido a las investigaciones abiertas por Estados Unidos sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil, en particular por el uso de la plataforma de pagos instantáneos PIX, creada por el Banco Central, que Washington considera perjudicial para las estadounidenses Visa y Mastercard.

También figura la cooperación contra el crimen internacional, ante la posibilidad de que Estados Unidos designe a algunos grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas, algo a lo que se opone Brasilia por considerar que podría abrir la puerta a eventuales intervenciones en su territorio.

Cita en la Casa Blanca en medio de la tensión

El encuentro se produjo tras las críticas de Lula a la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, a la presión sobre Cuba y a la guerra en Irán, que amenaza con provocar una escasez de fertilizantes en Brasil por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El segundo mandato de Trump comenzó con tensiones con Brasil, país al que impuso aranceles en represalia por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense, condenado a 27 años de prisión por liderar un golpe de Estado contra Lula.

La relación se recondujo tras un breve encuentro durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y una reunión bilateral en Malasia, en la que ambos mandatarios mostraron sintonía.

Sin embargo, el vínculo volvió a deteriorarse en los últimos días tras la expulsión, por parte de Washington, de un policía brasileño destinado en Miami, lo que llevó a Brasil a retirar las credenciales de un funcionario estadounidense en Brasilia.

En marzo, Brasil ya había rechazado conceder un visado a un asesor vinculado a Trump que pretendía visitar en prisión a Bolsonaro.