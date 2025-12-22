Donald Trump hará un anuncio este lunes junto al secretario de Defensa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaría este lunes a las 4:30 de la tarde, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, desde Palm Beach, según publican medios internacionales sobre la agenda del mandatario.

Hasta el momento no se ha revelado qué hablará Trump en compañía con el alto mando. Pero ocurre mientras esa potencia norteamericana mantiene un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, con operaciones para detener buques sancionados que transporten petróleo de Venezuela.

El Gobierno de EE.UU. confirmó este sábado que interceptó un petrolero en aguas internacionales del Caribe, el cual, según medios, navegaba con bandera panameña.

Es el segundo petrolero confiscado en menos de dos semanas en el Caribe, luego de que fuerzas estadounidenses incautaron el buque Skipper, que navegaba con falsa bandera, y confiscaron el crudo que transportaba.

Caracas rechazó este sábado lo que calificó como el "robo y secuestro" por parte de EE.UU. del "buque privado" con crudo venezolano.

En un comunicado publicado ese día, el Ejecutivo chavista calificó el hecho como un acto de "piratería" y denunció también la "desaparición forzada" de la tripulación.

Esto ocurre en medio de una escalada de tensiones por el despliegue aeronaval que mantiene la Administración de Donald Trump en el Caribe, cuya presión se ha intensificado en las últimas semanas con la orden reciente de un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela a petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.