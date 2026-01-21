Donald Trump insiste adquirir Groenlandia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- Agencias

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió ayer, martes, en su deseo de anexionar Groenlandia y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo “ya lo verán".

Trump ofreció hoy una rueda de prensa de casi dos horas en la Casa Blanca con motivo de su primer año desde que regresó al poder y durante la misma se mantuvo inmóvil en lo que respecta a su plan de castigar con aranceles a ocho países que han enviado tropas al el territorio autónomo, que depende de la corona danesa.

Al ser preguntado por lo que muestran los sondeos en Groenlandia, donde la inmensa mayoría de la población se muestra en contra de formar parte de EE.UU., el republicano se mostró convencido de que estarán a favor de su proyecto una vez hable con las autoridades de la isla.

“Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados”, aseguró. También quitó peso a las posibles represalias de Europa, donde varios líderes nacionales y de la Unión Europea (UE) respondieron con enfado a las amenazas del republicano y sugirieron que podrían optar por suspender el acuerdo comercial suscrito con Washington, entre junio y agosto del año pasado o utilizar el instrumento anticoerción de los Veintisiete, también conocido como la “bazuca" comercial.

Economía e inmigración.-

Trump presumió de sus logros en el terreno económico y migratorio con motivo del primer aniversario de su regreso al poder. El republicano insistió en el que el país está viendo “muy poca inflación”, asegurando que “la inflación subyacente del IPC fue del 1.6% anualizado” durante los tres últimos meses de diciembre, dato basado en un análisis realizado por la consultora Ernst & Young. También subrayó que el producto interior bruto (PIB) en el último trimestre de 2025 “va camino de superar, quizás con creces, un crecimiento del 5 %”

Volvió a insistir en que su predecesor, Joe Biden, fue el “peor presidente de la historia migratoria” que implementó una política de frontera abierta que dijo que él ha revertido.

OTAN y Noruega.-

Trump insistió en que “ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN”, en un mensaje en redes sociales dirigido a países miembros de la Alianza Atlántica, a varios de los cuales ha amenazado con imponer aranceles por enviar tropas a Groenlandia y no apoyar sus planes de anexionar la isla. También Trump dijo este martes que ha perdido el respeto por Noruega desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, cuya sede está en Oslo, porque no se cree que el Gobierno noruego no ejerza un “control tremendo” sobre el galardón.