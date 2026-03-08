Donald Trump: el próximo líder supremo de Irán no “durará mucho” sin mi aprobación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el nuevo líder "no va a durar mucho" si los iraníes no obtienen su aprobación primero.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró el presidente a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho. Queremos asegurarnos de no tener que volver a la normalidad cada 10 años, cuando no hay un presidente como yo que lo haga".

Añadió: "No quiero que en cinco años la gente tenga que volver a hacer lo mismo o peor aún, permitirles tener un arma nuclear".