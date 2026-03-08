Advertencia
Donald Trump: el próximo líder supremo de Irán no “durará mucho” sin mi aprobación
Mojtaba Hosseini Khamenei, el segundo hijo del exlíder supremo Ayatollah Ali Khamenei, ha sido nombrado nuevo líder supremo de Irán, informaron el domingo los medios estatales iraníes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el nuevo líder "no va a durar mucho" si los iraníes no obtienen su aprobación primero.
"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró el presidente a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho. Queremos asegurarnos de no tener que volver a la normalidad cada 10 años, cuando no hay un presidente como yo que lo haga".
Añadió: "No quiero que en cinco años la gente tenga que volver a hacer lo mismo o peor aún, permitirles tener un arma nuclear".