Donald Trump se queda afónico tras gritar en una discusión sobre comercio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció este lunes afónico en una rueda de prensa después de haber gritado durante una discusión relacionada con el comercio, según reconoció él mismo.

"Les grité a algunas personas por ser estúpidas en un asunto relacionado con el comercio en un país, y lo aclaré, pero con estas me enfurecí", dijo el mandatario al ser consultado por su voz ronca.

Trump aseguró que no está enfermo y que se siente "genial".

Ante una repregunta, señaló que un país "intentó renegociar los términos de su acuerdo comercial", algo que le molestó, aunque evitó revelar de qué nación se trataba.

Trump dio estas declaraciones durante una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que anunciaron que Estados Unidos agilizará los trámites migratorios de visas para los hinchas que hayan comprado entradas para el Mundial.

El presidente llegó a Washington el domingo por la noche tras haber pasado el fin de semana jugando al golf en Florida.