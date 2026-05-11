Donald Trump viajará a China con un grupo de ejecutivos que incluye a Musk, Cook y Fink

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El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a China con un grupo de dieciséis altos ejecutivos de diferentes sectores que incluye a Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Larry Fink (BlackRock), informó este lunes The New York Times.

El diario cita una lista proporcionada por la Casa Blanca en la que constan otros consejeros delegados (CEO) como Kelly Ortberg (Boeing), David Solomon (Goldman Sachs), Cristiano Amon (Qualcomm), Stephen Schwarzman (Blackstone) y Larry Culp (GE Aerospace).

También acompañarán a Trump los CEO de Cargill, Citi, Coherent, Illumina, Mastercard, Micron y Visa.

Las únicas mujeres son Jane Fraser, máxima ejecutiva de Citi, y Dina Powell, presidenta de Meta.

El Times indica que, según funcionarios estadounidenses, Trump quiere abordar la creación de una junta de inversión y una junta comercial con China, y de ahí que la delegación incluya a líderes empresariales de diferentes industrias.

La inclusión de Musk en el grupo parece indicar un acercamiento con el presidente después de su salida en mayo de 2025 de la Administración Trump, donde dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), centrado en el recorte del gasto público.

Trump y Musk rompieron públicamente su relación entonces tras un amargo enfrentamiento por el gran paquete fiscal impulsado por el presidente.

El empresario también formó parte del entorno cercano de Trump tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, cuando asumió un rol de asesor en temas tecnológicos y de innovación, lo que reforzó su influencia en debates sobre inteligencia artificial y política pública en EE.UU.

Tras el regreso de Trump al poder, se especuló con que Musk podría actuar como puente con el gigante asiático, dado que el empresario ha elogiado en repetidas ocasiones la presencia de Tesla en China, hasta el punto de definirla como un "ejemplo de cooperación exitosa" entre ambos países.

Durante una visita a ese país, Musk llegó a asegurar que la megaplanta de Tesla en la metrópolis oriental de Shanghái es "la de mejor rendimiento de la compañía" a nivel mundial, algo que atribuyó "al duro trabajo y la capacidad del equipo chino".