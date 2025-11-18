DOT-NYC inicia campaña para mejorar seguridad de los peatones

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

El comisionado del Departamento de Transporte de esta Ciudad (DOT-NYC), Ydanis Rodríguez, anunció este lunes el lanzamiento de la última campaña publicitaria de Visión Cero, cuyo objetivo es ayudar a frenar la conducción temeraria peligrosa en los cinco condados, para mejorar la seguridad de los peatones.

La campaña inicial de tres millones de dólares en 12 idiomas, además, se centra en el exceso de velocidad y el pasarse los semáforos en rojo.

Los impactantes anuncios presentan el lema: «Una decisión puede cambiarlo todo». «No se puede retroceder un accidente».

Los anuncios se emitirán en televisión, radio, prensa escrita, medios digitales, plataformas de streaming, quioscos LinkNYC, autobuses y paradas de autobús de la MTA, en colaboración con equipos deportivos de NYC.

En los mismos se muestran a personas que optan por conductas de conducción peligrosas con consecuencias fatales que luego se retroceden, enfatizando que en la vida real no se puede retroceder un accidente.

El principal para televisión muestra a un conductor que excede la velocidad y decide pasarse un semáforo en rojo, chocando contra una madre y su hijo pequeño que cruzaban un paso de peatones.

«Los accidentes suelen ser el resultado de una pequeña decisión que termina con consecuencias que cambian la vida de todos los involucrados, y estos impactantes anuncios de Visión Cero les recuerdan a los conductores que una decisión puede cambiarlo todo», dijo el comisionado Rodríguez.

«A partir de hoy, estos anuncios permitirán a los neoyorquinos ver por sí mismos las terribles consecuencias de la conducción peligrosa y buscarán motivarlos a tomar decisiones de conducción más seguras para ayudar a prevenir accidentes antes de que ocurran», precisó.

El DOT trabaja para reducir integralmente las muertes por accidentes de tráfico mediante la educación, aplicación de la ley e ingeniería vial de la iniciativa Visión Cero. Las muertes por accidentes de tráfico se encuentran en mínimos históricos durante los tres primeros trimestres de 2025, con una disminución del 18 % en comparación con los primeros nueve meses del año anterior, afirmó Rodríguez.

La administración de Adams ha trabajado para ampliar los programas de cámaras de velocidad de semáforo en rojo, ha creado un número récord de nuevos espacios peatonales y carriles bici protegidos.

La campaña forma parte del presupuesto de 272 millones de dólares del DOT para el presente año fiscal y del plan de inversión de 5.000 millones de dólares a 10 años para proyectos relacionados con Visión Cero.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), los conductores varones tienen un 37% más de probabilidades que las mujeres de estar al volante en accidentes automovilísticos graves.

El comisionado del Departamento de Servicios Administrativos de NYC (DCAS), Louis A. Molina; el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reyoso; el director ejecutivo de Transportation Alternatives, Ben Furnas; el director gerente de asuntos públicos y gubernamentales de AAA Northeast, Alec Slatky; y el director ejecutivo de Bike New York, Ken Podziba, coinciden en apoyar la campaña del DOT.