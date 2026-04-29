Economía de dominicanos en NYC afectada por alza en requerimientos del diario vivir

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La economía de cientos de miles de dominicanos residentes en esta ciudad se ve afectada por las alzas en los múltiples requerimientos del diario vivir.

Entre ellos, aumentos en los seguros vehiculares, el transporte, los alimentos de primera necesidad, la renta y la vertiginosa alza de los precios de la gasolina, lo cual ejerce una presión cada vez mayor sobre sus presupuestos familiares.

Igualmente, se ven afectados por la crisis de alimentos para tres millones de neoyorquinos, en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), o cupones de alimentos, debido a la suspensión del financiamiento federal desde el pasado 1 de noviembre.

El Congreso eliminó una regla de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) que habría limitado las comisiones por sobregiro a 5 dólares.

Los bancos mantienen comisiones de sobregiro de hasta 34 dólares por transacción, y la tarifa mensual de mantenimiento promedia 13.95 dólares al mes en bancos pequeños y 16.35 en bancos grandes, según MoneyRates.

Asimismo, T-Mobile aumentó su tarifa de recuperación regulatoria en 50 centavos por línea a partir del 21 de enero de 2026. AT&T subió los planes ilimitados retirados entre 10 y 20 dólares al mes a partir de abril de 2026.

En internet, el 73% de los estadounidenses reporta incrementos en su factura durante este año. Netflix subió todos sus planes el 26 de marzo.

El seguro de auto tiene un costo promedio de 3,374 dólares anuales, y los seguros de hogar en zonas de riesgo climático pueden subir más del 20% en 2026, según Inszone Insurance Services.

El costo mensual para mantener el mismo nivel de vida en 2020 aumentó de 5,100 a 6,400 dólares al cierre de 2025.

Es decir, hay una diferencia de 1,300 dólares extra cada mes, según estimaciones del Departamento de Trabajo, recopiladas por el Centro para el Progreso Americano.

Esto no se debe a un gasto mayor, sino a seguir cubriendo lo esencial: alquiler, comida, salud y transporte.