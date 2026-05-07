EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra Cuba, afirma Marco Rubio

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró ayer que las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra Cuba demuestran la firmeza del Gobierno estadounidense frente a lo que calificó como amenazas del régimen comunista a la seguridad nacional en el hemisferio.

“Hoy las sanciones demuestran que la administración Trump no permanecerá pasiva mientras el régimen comunista de Cuba amenaza nuestra seguridad nacional en el hemisferio. Continuaremos tomando acción hasta que el régimen adopte todas las reformas políticas y económicas necesarias”, expresó Rubio en un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X.

Las medidas forman parte de la estrategia de presión de Washington para forzar cambios internos en la isla, en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países. El Gobierno estadounidense ha reiterado que las sanciones buscan limitar la capacidad del régimen cubano de influir en asuntos regionales y de sostener alianzas consideradas hostiles por la Casa Blanca.

Rubio, figura clave en la política exterior de la administración Trump, subrayó que la postura de Estados Unidos es mantener la presión hasta lograr transformaciones estructurales en Cuba.