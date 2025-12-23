EE. UU. destruye otra lancha en aguas del Pacífico

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington. Estados Unidos destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo, en una ruta del Pacífico Oriental.

La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como "de bajo perfil" y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque.

El operativo sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de "alborotador".

Lancha de narcotráfico

Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como "ejecuciones extrajudiciales" y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.

Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas durante operativos similares al de hoy, en hechos que han dejado más de un centenar de asesinados, de los que no se ha entregado identidades o especificado la cantidad de narcóticos que los buques supuestamente transportaban.