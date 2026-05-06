EE.UU. inaugura centro humanitario en Florida para enfrentar huracanes

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy la puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Humanitaria y ante Desastres (DHR), destinada a liderar la preparación y respuesta frente a huracanes y emergencias naturales en el Hemisferio Occidental.

La iniciativa incluye la apertura del primer centro de asistencia humanitaria en el sur de Florida, que integrará suministros estratégicos y asesores civiles y militares para mejorar la coordinación con el Comando Sur (SOUTHCOM).

Según la Administración Trump, el 20 % de los recursos de asistencia exterior se destinarán a la región, en línea con la política “America First”, reforzando el papel de Estados Unidos en la gestión de emergencias humanitarias.