EE.UU. triplica el incentivo para los inmigrantes que decidan autodeportarse antes de fin de año

Washington, 22 dic (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta 3.000 dólares el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre, anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también pagará los vuelos de regreso.

«Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos 3.000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el billete de avión y les daremos 3.000 dólares para que regresen a su país», anunció la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Noem especificó que este aumento del «bono de salida» sólo será efectivo hasta el fin de año e incluye a «personas que no han sido detenidas» por agentes migratorios y aquellos «que están detenidos y no tienen cargos penales» en su contra. «Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa», aseguró en entrevista con la cadena FoxNews.

El Gobierno de EE.UU. ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de 1.000 dólares y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país.

«Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar», advirtió Noem.

La secretaria del DHS instó a quienes elijan la autodeportación a descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home. «Nos aseguraremos que lleguen a casa a tiempo para Navidad», aseguró.

El Departamento de Seguridad Nacional informó este lunes que desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero pasado, 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de CBP Home, según dijo en un comunicado.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

Los múltiples arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares desde el retorno al poder del presidente han provocado fuertes críticas por parte de los detractores del republicano y de organizaciones proinmigrantes. EFE