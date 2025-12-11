EEUU confisca un petrolero frente costa de Venezuela

Publicado por AP Creado: Actualizado:

WASHINGTON.- AP

El presidente Donald Trump señaló el miércoles que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El uso de fuerzas estadounidenses para incautar un buque mercante es increíblemente inusual y marca el más reciente esfuerzo de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Washington ha acumulado su mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental. La campaña enfrenta un creciente escrutinio por parte del Congreso estadounidense.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y luego agregó que “fue incautado por una muy buena razón”.

Trump no ofreció detalles adicionales. Cuando se le preguntó qué sucedería con el petróleo a bordo del buque, Trump dijo: “Bueno, nos lo quedamos, supongo”.

La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario añadió que el decomiso se llevó a cabo bajo la autoridad de las leyes federales de Estados Unidos.

Miembros de la Guardia Costera fueron llevados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford hasta el barco en helicóptero, destacó el funcionario.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó un video en internet en el que se puede ver a personas mientras descienden rápidamente desde uno de los helicópteros involucrados en la operación.