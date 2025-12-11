EEUU revisaría redes de viajeros sin visa

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Extranjeros que tienen permitido viajar a EEUU sin visa pronto podrían verse obligados a presentar información sobre sus redes sociales, cuentas de correo electrónico e historia familiar al Departamento de Seguridad Nacional antes de recibir aprobación para ingresar al país.

El Registro Federal publicó ayer un aviso que indica que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha propuesto recopilar cinco años de información de redes sociales de viajeros de ciertos países que no necesitan visas para venir a Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump ha estado intensificando el monitoreo de viajeros internacionales e inmigrantes.

El anuncio se refiere a viajeros de 40 países que participan en Programa de Exención de Visa y presentan información al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, el cual los examina automáticamente y luego los aprueba para entrar a EEUU.