Entra en vigor la Ley Local 122 que despenaliza a los vendedores ambulantes en NYC

Nueva York. Entró en vigor en esta ciudad la Ley Local 122, para favorecer a más de 23 mil vendedores ambulantes, entre ellos cientos de dominicanos, que despenaliza las infracciones por vender en las calles.

Las infracciones relacionadas con la venta (como colocar cajas en el suelo o no tener el permiso a la vista) ya no se consideran delitos penales.

La nueva ley, la primera de un paquete de medidas por las que se ha luchado durante décadas, establece que ningún vendedor, con o sin licencia, podrá recibir una infracción por un delito menor relacionado con la venta; solo una sanción civil, y no estarán sujetos a citaciones penales.

Se eliminan los cargos penales y las comparecencias ante tribunales, para proteger a los vendedores de la cárcel y de consecuencias migratorias.

En 2025, la policía emitió 3,662 citaciones penales relacionadas con la venta ambulante, decenas de ellas en la avenida Saint Nicholas y las calles Dyckman y 207, en el Alto Manhattan.

Unos 20,500 vendedores se dedican a la venta de alimentos, según datos de la organización Street Vendor Project.

Históricamente, la mayoría operaba sin licencias formales debido a topes legales, aunque nuevas leyes buscan aumentar los permisos disponibles.

Más del 95 % de los vendedores ambulantes en la Gran Manzana son inmigrantes, principalmente mexicanos, ecuatorianos, africanos y bengalíes, entre otras etnias.