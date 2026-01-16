El impactante recorte de fondos para ciudades santuario en EE. UU.

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- A partir del próximo 1 de febrero el gobierno del presidente Donald Trump no entregará fondos a varios estados y ciudades considerados santuarios, “porque sus autoridades hacen todo lo posible por proteger delincuentes a costa de los ciudadanos estadounidenses”.

En estos lugares residen cientos de miles de familias dominicanas, entre otras etnias, cuya medida los afectaría.

Quitar los fondos significaría afectar programas para escuelas públicas, servicios de salud, atención psicológica, atención a niños, albergues para comunidades inmigrantes, inserción laboral, e infraestructuras, entre otros.

Entre los estados santuarios figuran NY, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Illinois, California, Colorado, Distrito de Columbia, Minnesota, Nevada, Oregón, Vermont y Washington.

Entre las ciudades se encuentran Paterson, Newark, Hoboken y Jersey City (Nueva Jersey), Filadelfia (Pensilvania), Boston (Massachusetts), Albuquerque (Nuevo México), Denver (Colorado), East Lansing (Michigan), Nueva Orleans (Luisiana), Portland (Oregón), Seattle (Washington) y Baltimore (Maryland), entre otras.

Una ciudad santuario limita la cooperación de sus autoridades con las agencias federales de inmigración para proteger a inmigrantes indocumentados, fomentando la confianza y seguridad comunitaria, aunque no protege a criminales.

“Las políticas santuario obstaculizan la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses por diseño”, declaró la Fiscal General, Pamela Bondi.

“El Departamento de Justicia seguirá litigando contra las jurisdicciones santuario y colaborará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el territorio estadounidense”.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani prometió defender las políticas de santuario de la ciudad.

“Nuestros valores y nuestras leyes no son moneda de cambio”, dijo Mamdani en una publicación en X. “Siempre defenderemos a los neoyorquinos, incluso ante las amenazas federales de retener fondos”.